"دبي لرعاية النساء والأطفال" تنظم ملتقى "تمكين المرأة الاجتماعي"

دبي في 28 أغسطس/ وام / نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ملتقى افتراضي بعنوان "تمكين المرأة الاجتماعي" بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام.

وشكل الملتقى منصة حوارية تناولت التمكين الاجتماعي للمرأة من منظور شامل باعتباره عنصرا محوريا في التنمية المجتمعية وأداة رئيسية لترسيخ قيم المشاركة والعدالة الاجتماعية من خلال مناقشة أبعاده المختلفة وتحدياته واستكشاف فرص تطويره بما يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.

واستهلت الدكتورة غنيمة البحري مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أعمال الملتقى بورقة عمل بعنوان "تمكين المرأة الاجتماعي من المنظور الاجتماعي والتنموي" تناولت فيها مفهوم التمكين من منظورَي التنمية والمجتمع وأبرزت أهميته في بناء مجتمعات مستقرة إضافة إلى المتطلبات اللازمة لتحقيقه والعوائق التي قد تحول دون ترسيخه في الواقع العملي.

وقدمت الدكتورة شمايل أحمد الزرعوني الباحثة التشريعية الأولى في المجلس الوطني الاتحادي أعمال الملتقى بورقة عمل بعنوان "التمكين الاجتماعي للمرأة الإماراتية: التجربة البنية والتحول" سلطت من خلالها الضوء على الإطار المفاهيمي للتمكين الاجتماعي والتحول التاريخي لتمكين المرأة في دولة الإمارات.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار التزام المؤسسة المستمر بدعم المرأة وتمكينها مشيرة إلى أن التمكين الاجتماعي يُعدّ حجر الزاوية في منظومة التنمية المجتمعية.