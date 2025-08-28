بلدية مدينة العين تنجز مشروع إنارة الواحات

العين في 28 أغسطس / وام / أنجزت بلدية مدينة العين مشروع إنارة 6 واحات رئيسية في المدينة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة، مع الحفاظ على الطابع البيئي التراثي الفريدة لهذه الواحات.

وتضمن المشروع تركيب 905 أعمدة للإنارة بارتفاع 4 أمتار، بالإضافة الى 20 وحدة إضاءة كاشفة عند بوابات الواحات، وتنفيذ أعمال تمديد كابلات، وتركيب 7 لوحات تحكم كهربائية حديثة، وتوزعت أعمدة الإنارة على الواحات الست وهي واحة العيني والداوودي 276 عمودا وواحة المعترض 141 عمودا وواحة الجيمي 218 عمودا واحة الهيلي 107 أعمدة وواحة القطارة 163عمودا.

وأوضح المهندس علي راشد النعيمي - رئيس قسم صيانة الطرق أن المشروع يهدف إلى تعزيز السلامة داخل الواحات من خلال إنارة الممرات والمسارات الداخلية للواحات، مما يسهم في تقليل الحوادث والمخاطر، ويوفر بيئة آمنة للزوار والعائلات خاصة في الفترات المسائية.

وأشار النعيمي إلى أن المشروع يعد رافدا مهما لدعم السياحة البيئية والتراثية، حيث تسهم الإنارة الذكية في تمكين الزوار من الاستمتاع بجمال الواحات ليلاً دون التأثير على نظام البيئة المحيطة، مع إبراز العناصر الجمالية التي تزخر بها هذه المواقع.