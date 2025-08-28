"كهرباء دبي" تنظم منتدى يوم المرأة الإماراتية الحادي عشر

دبي في 28 أغسطس / وام / نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى يوم المرأة الإماراتية الحادي عشر، والذي استقطب أكثر من 300 موظفة إلى جانب عدد كبير من عضوات اللجان النسائية على مستوى حكومة دبي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تخلل المنتدى تنظيم خمس فعاليات تفاعلية مستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية، احتفاءً بالهوية الوطنية وتعزيزاً للروابط المجتمعية.

وسلط المنتدى الضوء أيضاً على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية، ومسيرة تمكينها داخل الهيئة والمجتمع، إلى جانب تكريم نخبة من الموظفات اللواتي تركن بصمات بارزة محلياً وعالمياً، وأثبتن قدرتهن على الإسهام الفاعل في مسيرة التطور والريادة في دولة الإمارات.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الترابط الوثيق بين شعار يوم المرأة الإماراتية "يداً بيد نحتفي بالخمسين" في ظل "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "يداً بيد" يمثل دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد السياسات والتشريعات الداعمة لتأهيل الموظفات الإماراتيات، وضمان التكافؤ وإتاحة الفرص، بما يساعدهن على مواكبة التغيرات المتسارعة، وإثبات قدرتهن على التفوق والتميز في كافة المجالات، خاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

وضمّ جدول المنتدى أربع جلسات نقاشية رئيسية، عُقدت جميعها في إطار "عام المجتمع"، وشهدت حضور نخبة من القيادات النسائية داخل الهيئة وخارجها.

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان "المرأة القدوة في خدمة المجتمع: قيادة تُلهم وتُمكّن" بمشاركة سعادة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "قدوات في خدمة الوطن: نماذج نسائية تُلهم مجتمعنا"، والجلسة الثالثة بعنوان "من التحدي إلى الأثر: قصة نجاح من قلب المجتمع، فيما اختتم المنتدى بجلسة تفاعلية بعنوان "نساء في الميدان: تجارب موظفات الهيئة في خدمة المجتمع".

ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 835 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1,206 موظفات مناصب إشرافية في الهيئة.

وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، وتشهد الهيئة سنوياً ارتفاع عدد الموظفات الإماراتيات وزيادة مساهمتهن الجليلة في دعم إنجازات الهيئة.

وخلال الجلسة الأولى في المنتدى، قالت سعادة میثاء محمد الشامسي، المدیر التنفیذي لقطاع التمكین المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي إن منتدى يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نفخر بها، نستحضر من خلالها إنجازات المرأة الإماراتية التي شكّلت علامة فارقة في مسيرة البناء والتنمية، وفي عام المجتمع، تتعزز قيمة هذا الحضور، حيث تبرز المرأة شريكاً أساسياً في النهوض بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التلاحم والاستقرار المجتمعي.

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمتها في المنتدى إن اللجنة النسائية تعمل على دعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة ممكّنة للمرأة الإماراتية في مختلف المناصب والقطاعات، وتشجيعها على أداء دورها الأساسي والمؤثر في تحويل التحديات إلى فرص واستشراف وصنع المستقبل المستدام، وتتعاون اللجنة مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الفعاليات المجتمعية والمهنية والتخصصية، وزيارات المقارنات المعيارية لتبادل أفضل المعارف والتجارب، وتحفيز مشاركة الموظفات في الأعمال التطوعية والإنسانية.

