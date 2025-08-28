"الوطني للتأهيل": المرأة الاماراتية سطرت مسيرة من العطاء والإنجاز

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل إننا في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بمسيرة ملهمة من العطاء والإنجاز سطرتها بنات الإمارات بإرادة راسخة ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة فضلاً عن الدعم الكبير الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي شكلت برؤيتها الثاقبة حافزا لتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمع متقدم ومستدام.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مختلف الميادين حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في مسيرة النهضة والتطور تمثل الوطن في المحافل الدولية بكل فخر واقتدار ونحن في المركز الوطني للتأهيل نعتز بهذا الدور ونؤمن بأهمية دعم الكفاءات النسائية وتمكينها من قيادة المشاريع العلمية والبحثية المستقبلية.