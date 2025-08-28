اتحاد المستثمرات العرب: المرأة الإماراتية نموذج رائد في التمكين بفضل رؤية القيادة الحكيمة

القاهرة في 28 أغسطس / وام / هنأت الدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، دولة الإمارات العربية المتحدة والمرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بـ "يوم المرأة الإماراتية"، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات.

وأكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حققت إنجازات استثنائية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، مشيدة بالدعم الكبير الذي قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية في مختلف الميادين.

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام، بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أسس نهجا رائدا لتمكين المرأة من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج إقليمية بالتعاون مع منظمات عربية ودولية، دعمت تعليم الفتيات، ومكنت المرأة اقتصاديا، وعززت مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشادت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بالدعم الكبير الذي قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لاتحاد المستثمرات العرب منذ تأسيسه عام 2005، مشيرة إلى أن اتحاد المستثمرات العرب أطلق على سموها لقب "أم المستثمرات العرب" تقديرا لعطاءاتها المتواصلة، كما قام بتكريمها في احتفال خاص بجامعة الدول العربية عام 2017 نظرا لجهودها الرائدة في تمكين المرأة ودعم الاتحاد.

وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعد فرصة لإبراز قصص النجاح البارزة للمرأة الإماراتية، وتشجيع الفتيات والشابات على تحقيق طموحاتهن، بما يعزز مكانة المرأة كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام المرأة "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يجسد آفاق الطموح اللامحدود للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2023 – 2031، التي تهدف إلى تعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات التنموية وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وألقت رئيسة الاتحاد الضوء على أبرز مكتسبات المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أنها تشغل اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما تتولى ملفات حيوية تشمل التعليم، والتغير المناخي، وحماية البيئة، وتمكين المجتمع والأسرة في حكومة الإمارات، ولفت كذلك إلى أن المرأة الإماراتية تشكل 70% من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وأضافت أن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات تجاوز 25 ألف سيدة يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تفوق 60 مليار درهم، وهو ما يعكس دورهن المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية في الدولة.

واختتمت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب تصريحها بالتأكيد على أن كل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية يجسد رؤية القيادة الإماراتية الحكيمة، التي جعلت من تمكين المرأة أولوية إستراتيجية ضمن مسار التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.