منى المري: "القيادة الرشيدة هيّأت الفرص لتأكيد الحضور الفاعل للمرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار ومختلف ميادين العطاء

دبي في 28 أغسطس/ وام / أكدت سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة الإماراتية يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي هيأت الفرص لتأكيد الحضور الفاعل للمرأة الإماراتية في مواقع صُنع القرار وضمن مختلف ميادين العطاء، وعلى الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن دورها المحوري في بناء الأسرة وتأكيد التلاحم المجتمعي وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة كركيزة رئيسية تنطلق منها الدولة نحو المستقبل المنشود.

ورحبت سعادتها خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى المرأة الإماراتية التي نظمته مؤسسة دبي للمرأة اليوم بجميع المشاركين في الحدث الذي يواكب الاحتفاء بمرور عشرة أعوام على إطلاق يوم للمرأة الإماراتية بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تحول هذا اليوم إلى فصل مهم في قصة تقدم وازدهار وطن اختار منذُ بداياته أن يجعل المرأة في قلب مشروعه الحضاري وأن يربط نهضته بقدرتها على العطاء والإبداع والتميز في مختلف المجالات.

وقالت سعادتها “ آمنت القيادة الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،”طيّب الله ثراه" بأن تمكين المرأة ليس ترفاً سياسياً أو اجتماعياً بل شرط حضاري لبناء دولة متقدمة"، لافتة إلى أن المنتدى يعد ثمرة رؤية القيادة الحكيمة وإيمانها التام بأهمية حضور المرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار والمحافل الدولية والدبلوماسية وصولاً إلى مجال الفضاء، وميادين العِلم والعمل والإبداع، وكذلك دورها في ترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة والأسرة الصالحة.

وأشادت سعادة منى المري خلال كلمتها بالدور التاريخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ودعمها الكبير كأهم أسس مسيرة النهوض بقدرات المرأة الإماراتية، حيث كانت الداعم الأول لها في التعليم والعمل والقيادة، منوهة بحرص حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على مواصلة هذه المسيرة بجهود رائدة ورؤية مستشرفة للمستقبل مستلهمة في ذلك الطموحات الكبيرة التي حددتها القيادة الرشيدة للمرأة وأدوارها في المجتمع، ضمن نهج جعل من دعم المرأة وتمكينها أولوية استراتيجية ليس فقط في إطارها الوطني، بل أيضاً كرسالة عالمية تؤكد أن المجتمعات العربية قادرة على صياغة تجارب ملهمة حين تتوفر الرؤية والطموح والدعم.

وقالت سعادتها في هذه المناسبة: "حرصت الدولة منذ قيامها على إحاطة المرأة بكل سبل العناية والدعم، ومهّدت لها الطريق لتبدع وتبتكر وتثبت جدارتها بالاضطلاع بواجباتها وأدوارها الوطنية على الوجه الأكمل، واليوم ومع مرور عشر سنوات على تخصيص يوم للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية، نستذكر الدعم الاستثنائي الذي حظيت به منذ قيام دولة الاتحاد، ونستعرض قصة نجاح أثبتت فيها المرأة حضورها الإيجابي المؤثر في مختلف ميادين العمل والعطاء".

وأضافت " في مؤسسة دبي للمرأة، وبتوجيهات وقيادة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نضع في مقدمة أولوياتنا تطوير المبادرات والمشاريع التي تفتح أمام المرأة آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، وتوفر لها الأدوات اللازمة للتميز والريادة، عبر برامج نوعية تعزز مهاراتها القيادية، وتدعم مشاركتها في سوق العمل، وتبني جسور تواصل ومعرفة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في تمكين المرأة".

وأشارت إلى التزام المؤسسة بمواصلة العمل على تعزيز دور المرأة، ودعم حضورها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، لتظل إنجازاتها مصدر إلهام للأجيال المقبلة، وتواصل المرأة إسهامها البنّاء في دفع مسيرة وطنها قُدماً نحو مستقبل مزدهر، بثقة واقتدار وإيمان لا يتزعزع بقدرتها على صنع الفارق.

وكان منتدى المرأة الإماراتية قد انطلق اليوم بمشاركة أكثر من 700 من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية بالجهات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين.