مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يختتم برنامج "صيف قُرى الإمارات"

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / اختتم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برنامج "صيف قُرى الإمارات" الذي أقيمت فعالياته وأنشطته خلال الشهرين الماضيين في مختلف مناطق وقُرى الدولة، حيث هدف البرنامج إلى استثمار أوقات مختلف أفراد المجتمع من كبار المواطنين والشباب والأطفال لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وبناء قدراتهم العلمية بما يسهم في تعزيز مداركهم وآفاقهم المعرفية في مختلف المجالات المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياحية، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وقال سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن هذا البرنامج الصيفي استهدف جميع الفئات العمرية في مناطق مختلفة مثل "قدفع ومصفوت والرمس"، إذ نفذ البرنامج مجموعة من الأنشطة والبرامج والمسابقات الثقافية والمجتمعية والتراثية والرياضية والترفيهية وورش العمل التوعوية والتدريبية خلال الفترة الزمنية المخصصة، والتي ركزت بشكل كبير على ترسيخ قيم الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل، وتطوير مهارات الإبداع والابتكار والتفكير الإيجابي، وتحفيز المواهب في شتى القطاعات، وتقديم الحلول ومعالجات التحديات المختلفة، وتنمية الفرص الاقتصادية المتعددة، وتطوير الوجهات السياحية المميزة في جميع قُرى ومناطق الإمارات، فضلاً عن توفير بيئة تفاعلية بين مختلف الفئات العمرية، وتعزيز التلاحم المجتمعي والترابط الأسري.

وأضاف سعادته أن عدد المشاركين في مختلف فعاليات وأنشطة "صيف قُرى الإمارات" تجاوز أكثر من 620 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، حيث اتسمت المشاركات بتعزيز قيم التلاحم والترابط المجتمعي، وتطوير المهارات المعرفية، وتنمية القدرات العلمية في في مختلف المجالات المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياحية، لافتاً إلى أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يركز على دعم الترابط والتعاون بين جميع المناطق والقرى بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك وقوي ومزدهر، ترجمةً لأهداف عام المجتمع 2025 تحت شعار "يداً بيد".