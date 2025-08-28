قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية عنصر أساسي في التنمية المستدامة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي أن يوم المرأة الإماراتية والذي يأتي تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين" مناسبة وطنية غالية للاحتفاء بعطاء المرأة وما حققته من إنجازات رائدة في ظل القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة الحكيمة مكن المرأة من اعتلاء أرفع المناصب والمشاركة الفاعلة في مسيرة النهضة المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

ورفع قائد عام شرطة أبوظبي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على ما قدمته من دعم ورعاية لمسيرة المرأة الإماراتية، مؤكدًا أن هذا اليوم يشكل حافزًا لمزيد من البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وأوضح معاليه أن شرطة أبوظبي حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات الشرطية والأمنية، حيث أثبتت كفاءتها العالية في أداء المهام الميدانية والتخصصية والإدارية، ومساهمتها البارزة في تعزيز الأمن والأمان وحماية المكتسبات الوطنية، إلى جانب دورها الإنساني والمجتمعي المؤثر.

وأضاف أن العنصر النسائي اليوم يمثل أنموذجاً مشرفًا في الانضباط والاحترافية، وتقوم بأدوار مهمة في ميادين العمل الشرطي كافة، من التحقيقات الجنائية إلى المهام المرورية والتدريبية والتقنية، بما يجسد رؤية شرطة أبوظبي في تعزيز جاهزيتها للمستقبل وترسيخ ثقافة التميز والابتكار.