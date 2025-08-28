"الربط الكهربائي الخليجي" تشارك في الاجتماع الـ 16 للجنة خبراء الكهرباء بالجامعة العربية

القاهرة في 28 أغسطس / وام / شاركت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد رسمي، في أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة خبراء الكهرباء، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال يومي 27 و28 أغسطس 2025.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في قطاع الكهرباء، حيث تشهد المنطقة تحديات متزايدة تتطلب تنسيق السياسات وتكامل الأنظمة الكهربائية، بهدف دعم مشاريع الربط الكهربائي العربي والخليجي، وضمان أمن الإمدادات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتمثل مشاركة الهيئة امتداداً لدورها كنموذج رائد في التكامل الخليجي، ومنصة إستراتيجية لدفع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية، من خلال بناء وتوسيع شبكة كهرباء إقليمية تخدم أمن الطاقة وتعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشاركة الهيئة في اجتماعات لجنة خبراء الكهرباء تُجسد التزامها بدورها المحوري في دعم التكامل العربي والإقليمي في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن الهيئة استطاعت، منذ تأسيسها، بناء منظومة ربط كهربائي خليجي متينة أثبتت كفاءتها واستقرارها عبر السنوات.

وأشار إلى أن الهيئة دخلت مرحلة جديدة من التوسع النوعي من خلال تنفيذ مشروعات كبرى، على رأسها مشروع محطة الوفرة في دولة الكويت، الذي يُعد أول وأكبر مشاريع توسعة الربط الكهربائي الخليجي، موضحا أن هذا المشروع يشكل نقطة انطلاق استراتيجية نحو الربط مع جنوب جمهورية العراق، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والأمني مع العراق، ويؤسس لمسارات مستقبلية للربط مع شبكات الطاقة في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأوضح أن الهيئة، من خلال مشاركتها في هذا الاجتماع، تُعبر عن التزامها الكامل بدعم الرؤية الخليجية المشتركة في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون "حفظهم الله" والذين رسموا مساراً طموحاً نحو منظومة طاقة أكثر أمناً واستدامة في المنطقة.

وأشار إلى أن مشروعات الربط تسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارة الكهرباء بين الدول، وتُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ما توفره من فرص تنموية واقتصادية واعدة لشعوب دول الخليج والدول العربية.

وأكد سعادة الدكتور ناصر الشهراني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة والمشارك في الاجتماع، على أهمية اجتماعات لجنة خبراء الكهرباء كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الطاقة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير مشاريع ربط كهربائي استراتيجية تربط دول مجلس التعاون بدول الجوار، بدءاً من العراق، بما يعزز أمن الطاقة على المستوى العربي، ويرسخ موقع المنطقة كمركز محوري لتجارة الكهرباء عالمياً.

وأكد أن هذه المشاريع لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل تمثل جسور تعاون اقتصادي وبيئي تسهم في دعم موثوقية الشبكات على المستويين الإقليمي والدولي.