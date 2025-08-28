3 ميداليات للإمارات في البطولة العربية للسباحة بالمغرب

الدار البيضاء في 28 أغسطس / وام / حقق منتخب الإمارات للسباحة 3 ميداليات في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للسباحة، التي انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من السباحين العرب.

وأحرز حسين شوقي الميدالية الذهبية في سباق 50 متراً فراشة تحت 18 سنة، فيما نال رحيم طلبة الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة تحت 18 سنة، وأضاف المنتخب فضية أخرى في سباق التتابع 4×100 متر حرة مختلط، ليرفع رصيده إلى ثلاث ميداليات مع بداية المنافسات.

ويخوض المنتخب البطولة وسط تطلعات لتعزيز نتائجه الإيجابية بعد مشاركاته المميزة في بطولات العالم للألعاب المائية في سنغافورة والسباحة في رومانيا.