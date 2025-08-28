وكيل وزارة المالية: إنجازات المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة النجاح الوطني

دبي في 28 أغسطس/ وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يؤكد أن إنجازات ابنة الإمارات أصبحت جزءاً أصيلاً من قصة النجاح الوطني، وأن حضورها في مختلف القطاعات، خاصة في العمل المالي، بات ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويجسد شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، الذي اعتمدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، قيم الشراكة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، ورسخت من خلالها مكانة المرأة شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل.

وأضاف أن الكفاءات النسائية في وزارة المالية أثبتت حضورها المؤثر في صياغة المبادرات، وإدارة المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة المتغيرات العالمية، ونفخر بما حققته من إنجازات نوعية تعكس قدرتها على الابتكار والقيادة، مدعومة ببيئة عمل توفر التدريب والتأهيل المستمرين.

واختتم بالقول إننا نؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في استدامة التنمية، ونحرص على أن تواصل وزارة المالية دورها في توفير الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071".

