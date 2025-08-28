جمعية المعلمين تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 28 أغسطس / وام / نظّمت جمعية المعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين”، وذلك في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، بحضور نخبة من الشخصيات التربوية والنقابية، ومشاركة عدد من الرائدات الإماراتيات.

شهد الحفل مشاركة ضيف الشرف الأستاذ يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، يرافقه الأمين العام الأستاذ أسامة سلمان قمبر، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المهنية والمؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، أن المرأة الإماراتية كانت وما زالت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته في بناء الأسرة والمجتمع، وفي القطاعات الحيوية كافة.

وقال إن المرأة الإماراتية صبرت فأثمرت، وتقدمت فتميّزت، وتعلمت فعلمت، ونجحت فأنجزت، وهي الأم التي صنعت القاعدة، والزوجة التي ساندت، والأخت التي دعمت، والموظفة التي أثبتت جدارتها في كل موقع عمل.

من جهته، أكد سعادة المستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية إدارة التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة، أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتسليط الضوء على الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تتقلّد أرفع المناصب، من الوزارات إلى مجالس الإدارة ومواقع اتخاذ القرار، وهذا انعكاس مباشر للرؤية الحكيمة التي آمنت بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله.

تخلل الاحتفال جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية.. شريان الريادة وصانعة الأثر"، استعرضت تجارب ملهمة لعدد من الرائدات الإماراتيات، إلى جانب مشاركات من شركاء مجتمعيين سلطت الضوء على إنجازات المرأة في مختلف القطاعات.