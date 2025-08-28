الاتحاد للطيران: المرأة الإماراتية تشكل 48% من كوادرنا الوطنية و77% من وظائفنا المؤسسية

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أعلنت الاتحاد للطيران، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أن الكوادر الوطنية النسائية تشكل 48% من إجمالي مواطنيها العاملين، مؤكدة على الحضور اللافت والنوعي الذي رسخته المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الشركة، من قمرة القيادة وهندسة الطائرات إلى مراكز صنع القرار والمناصب التنفيذية العليا.

وفي المجالات التي ارتبطت تقليديا بالرجال، نجحت المرأة الإماراتية في كسر الصور النمطية وترسيخ حضورها بثقة واقتدار؛ ففي قطاع الطيارين، تبلغ نسبة الإماراتيات اليوم واحدة من بين كل تسعة طيارين متدربين، وهي نسبة آخذة في الارتفاع، مما يعكس مساهمتهن المتنامية في قيادة مستقبل الطيران.

كما تعمل الكفاءات النسائية الوطنية في أقسام الهندسة والصيانة جنباً إلى جنب مع زملائهن لضمان جاهزية الأساطيل وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تبدأ رحلتهن كمتدربات في برامج تأهيل متقدمة ويتدرجن إلى مواقع إشرافية وقيادية، ويحملن تراخيص دولية وشهادات تخصصية في صيانة طرازات بوينغ 787 وإيرباص A320 وA380، ليؤكدن أن فن إتقان صيانة الطائرات لا يقل أهمية عن إتقان قيادتها.

ولا يقتصر هذا الحضور على المجالات الفنية، بل يمتد بقوة إلى مختلف المجالات الإدارية والمؤسسية، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في الوظائف المؤسسية نحو 77% من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، وتتوزع هذه الكفاءات على امتداد جميع مستويات السلم الوظيفي، بدءاً من خريجات برنامج "بدايتي" اللواتي يمثلن الجيل الجديد، مروراً بالمواهب الناشئة في أقسام حيوية مثل الإستراتيجية، والشؤون المؤسسية، والموارد البشرية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وصولاً إلى القيادات النسائية التنفيذية في المناصب العليا حيث تُرسم السياسات وتُبنى الإستراتيجيات.

وفي خطوة عملية تعكس الثقة المتزايدة بالكفاءات النسائية، قامت الاتحاد للطيران مؤخراً بترقية ثلاث قياديات إماراتيات إلى مناصب عليا، هن عائشة سعيد الكعبي، وفاطمة السهلاوي، ونورة الشرهان.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران: نواصل التزامنا بالاستثمار في الكفاءات النسائية الإماراتية، ونعمل على فتح الآفاق أمامهن وتزويدهن بالفرص والخبرات التي تعزز قدراتهن وتمكّنهن من قيادة الريادة في صناعة الطيران، ليصبحن بحق رائدات يحلّقن بالطموح عالياً ويُلهمن الأجيال القادمة.