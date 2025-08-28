منتدى المرأة الإماراتية يسلط الضوء على قصة نجاح فتاتين إماراتيتين قدمتا إنجازات في سن مبكرة

دبي في 28 أغسطس/ وام / تضمّن منتدى المرأة الإماراتية الذي عُقد اليوم في دبي، برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جلسةً بعنوان "الجيل الصاعد.. تميز وإنجاز"، والتي تم خلالها تسليط الضوء على قصة نجاح فتاتين إماراتيتين قدمتا إنجازات استثنائية في سن مبكرة.

فقد استعرضت الشيف عائشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية خلال المنتدى الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة في دبي بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق يوم المرأة الإماراتية، رحلتها في فنون الطهي، منذ صغرها، وسلطت الضوء على رحلتها مع شغف التذوق والتعرف إلى أسرار وفنون الطبخ، وعالم المأكولات، لتصل بعدها إلى مرحلة دراسته التخصصية والاحتراف فيه لتكون قدوة ملهمة لأقرانها من الأطفال والشباب.

وقالت عائشة إنها تطمح إلى تطوير مهاراتها والمشاركة في مسابقات محلية وعالمية للطهي، مؤكدة أنها تهدف إلى أن تثبت للأطفال أن الأحلام تتحقق بالصبر والمثابرة والاجتهاد.

وأضافت “ في يوم المرأة الإماراتية، أستحضر قيم هذا الوطن التي منحت المرأة الثقة لتكون صانعة للتغيير وحاملة لرسالة الإبداع”

وتحدثت غاية الأحبابي أصغر سفيرة يونيسيف لمؤتمر الأطراف COP28 عن مشاركتها التاريخية كسفيرة لليونيسيف في هذا الحدث العالمي، إلى جانب رحلتها في مجال الاستدامة والبيئة منذ طفولتها.

وأكدت أن مشاركتها في المنتدى تمثل فخراً كبيراً لها كونها جزءاً من احتفال وطني يعكس تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة الإماراتية في مختلف الميادين، مشيرة إلى أن تجربتها هي رسالة إلهام للأطفال والجيل الصاعد لمواصلة العمل من أجل قضايا وطنية وعالمية تخدم الإنسانية.

وعن بداياتها، قالت غاية الأحبابي "بدأت خطواتي صغيرة وبسيطة لكنني آمنت دائماً أن الإصرار والالتزام بالعمل الجاد يمكن أن يصنعا الفارق.. اليوم أشعر بفخر كبير كوني أمثّل دولة الإمارات في دعم الطاقات الشابة وتمكينها محليا ودولياً. وأكدت أن المحافظة على البيئة وصون الطبيعة وحماية مواردنا هو أساس أي انجاز يتم تحقيقه في المجالات كافة.