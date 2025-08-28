النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي : المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفال بعقود من العطاء والإنجاز، أكدت خلالها ابنة الإمارات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ حضورها كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الظاهري بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً ملهماً يعكس روح الإمارات الحديثة القائمة على الابتكار والانفتاح والتنافسية، مشيرا إلى أن هذا التمكين جاء ثمرة لدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدرات المرأة ومنحتها الفرص لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء.

وأكد أن الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمبادراتها النوعية يمثل مرجعية ملهمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وأشار الظاهري إلى أن غرفة أبوظبي تحرص على البناء على منجزات هذا النهج من خلال مبادرات نوعية تستهدف تعزيز مشاركةالمرأة في اقتصاد الإمارة، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تسهّل تأسيس المشاريع وتدعم توسعها، بما يعزز مساهمتها في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وقال إن النجاحات المتزايدة لسيدات الأعمال في الإمارة تجسد ثمرة هذا الدعم الكبير، وتؤكد إصرار المرأة الإماراتية على المشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة عالمياً.

واختتم قائلا : في هذه المناسبة الغالية، نجدد التزامنا بمواصلة توفير الممكنات والأدوات التي تعزز مسيرة المرأة الإماراتية، لتظل دائماً في موقع الريادة، وشريكاً رئيسياً في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها دولتنا.