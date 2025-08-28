منتدى المرأة الإماراتية.. جلسة "القوة الداعمة للمرأة" تستعرض تجربة ملهمة في عالم ريادة الأعمال

دبي في 28 أغسطس/ وام / أكدت سعاد جمال السركال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات أن البيئة الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات للمرأة ساهمت بشكل كبير في تمكينها وإتاحة الفرصة لها لتحقق إنجازات ملموسة في كافة القطاعات.

وأشارت خلال جلسة بعنوان "القوة الداعمة للمرأة" ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته اليوم مؤسسة دبي للمرأة أن نجاحها في مسيرتها المهنية لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة عمل متواصل وإيمان راسخ بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في صنع إنجازات تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وضمن فعاليات المنتدى الذي ضم جمعاً من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص، تحدثت سعاد السركال عن تجربتها في عالم ريادة الأعمال والقيادة، مشيرة إلى أبرز التحديات التي واجهتها والدروس التي اكتسبتها خلال مسيرتها المهنية.

وقالت "تجربتي في عالم الاستشارات انطلقت من إيمان عميق بأهمية العمل وبناء تواصل فعال بين المؤسسات والمجتمع.. الإلهام الأكبر لي جاء من أسرتي التي آمنت بدور المرأة الفعال في مجتمعها وبأن النجاح يحتاج إلى صبر ومثابرة".

ووجهت رسالة إلى الجيل الجديد من الفتيات داعية إياهن إلى عدم التردد في خوض التحديات، مؤكدة أن الطريق إلى القمة يبدأ بخطوة واحدة وأن الإيمان بالذات هو الأساس لتحقيق الأحلام.