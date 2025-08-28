شرطة رأس الخيمة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

رأس الخيمة في 28 أغسطس / وام / احتفلت شرطة رأس الخيمة ممثلة بفريق الشرطة النسائية وفريق الشباب بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام.

وأكد سعادة العميد جمال أحمد الطير قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة أهمية المكانة المتميزة التي استطاعت المرأة الإماراتية تحقيقها والوصول إليها بفضل تفانيها في عملها ووقوفها جنبًا إلى جنب مع رجال الإمارات تحت مظلة قيادتنا الحكيمة.

وتوجه قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بالتهنئة لابنة الإمارات في يومها الذي نستعرض فيه إنجازاتها العظيمة في شتى الميادين، ونجدد فيه ثقتنا بها خاصة منتسبات السلك الشرطي والعسكري وبقدرتها على حمل الراية واستكمال مسيرة العطاء.