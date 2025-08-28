"أراد" تطلق "مسار 3" بتكلفة تتجاوز 12 مليار درهم

الشارقة في 28 أغسطس / وام / أعلنت شركة التطويرالعقاري "أرادَ" اليوم عن إطلاق "مَسار 3"، أحدث وأكبر مخطط رئيسي من المجتمع الأخضر المتكامل والأكثر نجاحا في الإمارات، يضم 4,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر ضمن ثمانية أحياء مسوّرة.

ومن المتوقع أن يضع "مسار 3" معايير جديدة من خلال مزيج من الأشجار الكثيفة الوارفة ومرافق الصحة واللياقة الغامرة ونمط حياة ذكي ونشط ومستدام.

وسيتم إطلاق مبيعات المجتمع الجديد في سبتمبر المقبل وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع "مَسار 2" الذي تم بيعه بالكامل في غضون ثلاث ساعات مطلع هذا العام مما جعله أحد أسرع المجتمعات مبيعاً على مستوى الإمارات الأمر الذي يؤكد مرة أخرى الطلب المتنامي على مجتمعات "أرادَ" الخضراء الفاخرة.

وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية لمشروع "مَسار 3" 12.5 مليار درهم حيث سيتم تسليمه على 8 مراحل وبإجمالي مساحة تزيد عن 21 مليون قدم مربع، ومن المتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال عام 2027.

ويقع "مَسار 3" في ضاحية الروضات بالشارقة وعلى مساحة تزيد عن 21 مليون قدم مربع ضمن موقع إستراتيجي بين "مَسار 2" وتجمّع للمدارس يضم حالياً مدرستين كبيرتين عاملتين في الموقع، كما يقع المشروع على مقربة من مجتمع مَسار الأول ومدينة تلال وجامع الشارقة.

جدير بالذكر أنّه تم بيع أول مجتمعين من مَسار وبإجمالي 5,000 فيلا ومنزل ريفي وقيمة تطوير إجمالية مشتركة بلغت 16 مليار درهم، وتم بالفعل تسليم أكثر من 1,500 منزل في مجتمع مَسار الأول، ومن المقرر الانتهاء من بقية وحداته السكنية بحلول نهاية عام 2026، كما يتوقع تسليم المنازل الأولى في "مَسار 2" خلال عام 2027، وتسليم المجتمع بأكمله بحلول نهاية عام 2028.