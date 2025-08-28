الموارد البشرية برأس الخيمة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

رأس الخيمة في 28 أغسطس / وام / احتفلت دائرة الموارد البشرية بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك في أجواء وطنية جسدت الفخر والاعتزاز بالمرأة الإماراتية ودورها الريادي في مسيرة التنمية ونهضة الوطن.

وأكدت الدائرة أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت حضورها المتميز في مختلف المجالات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يحمل شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" تزامنا مع مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي شكل حجر الزاوية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وأبرزت الدائرة الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسست دعائم العمل النسائي في الدولة، ورسخت بمبادراتها ورؤيتها المتوازنة مكانة المرأة الإماراتية، فجمعت بين الأصالة والهوية الوطنية من جهة، والريادة والانفتاح على العالم من جهة أخرى، لتكون المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً يُحتذى به في التمكين والإنجاز.

وقالت سعادة شيخة الحبسي، نائب مدير دائرة الموارد البشرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أتوجه بخالص التقدير والاعتزاز إلى كل امرأة ساهمت في بناء هذا الوطن، مستلهمة قوتها وإرادتها من مؤسسنا الملهم، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة وقدرتها على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية واليوم وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل المرأة الإماراتية صناعة الإنجازات وترسيخ حضورها في مختلف الميادين.

وشهدت الفعالية حضورا لافتا من موظفي الدائرة والضيوف، حيث عكست الأجواء روح التقدير والامتنان للمرأة الإماراتية، واستعرضت نماذج ملهمة من عطائها وإنجازاتها.

