مركز سالم بن حم الثقافي يحتفي بالمرأة الإماراتية ويكرم رائدات في الثقافة والتربية

العين في 28 أغسطس / وام / أكد المشاركون في أمسية ثقافية نظمها مركز سالم بن حم الثقافي مساء أمس احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، أن ابنة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في العطاء والتميز، بفضل الدعم الاستثنائي من القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسست لنهج إنساني رائد تجاوز حدود الوطن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من الشخصيات التربوية والثقافية، حيث أكد في كلمته أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها الريادي في مختلف الميادين وأصبحت شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل؛ وقال: يأتي احتفالنا اليوم تقديراً لعطاء المرأة الإماراتية وإنجازاتها، وتجديداً للعهد على مواصلة دعمها وتمكينها في كل المجالات.

وفي جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية: ريادة محلية وحضور عالمي"، استعرضت المتحدثات أبعاداً مختلفة من مسيرة المرأة الإماراتية، حيث سلطت الدكتورة كريمة مطر المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الضوء على البعد الإنساني العالمي لتجربة "أم الإمارات"، مشيرة إلى مبادرتها في مخيم مريجيب الفهود بالأردن، وكيف أسهمت جهودها في صناعة حياة جديدة للنساء هناك، وتمكينهن من استعادة الأمل وبناء مستقبل أفضل، مما يجسد عمق النهج الإماراتي في تمكين المرأة.

من جانبها، أشادت سعادة أمل عبدالقادر العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، مؤكدة أنها أصبحت مصدراً للفخر بما حققته من إنجازات في ميادين التعليم والثقافة والبحث العلمي.

وتناولت الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، المسيرة التاريخية للمرأة في التعليم والعمل، مشيرة إلى أن إنجازاتها البارزة محلياً توازى مع حضورها الفاعل على الساحة الدولية في مجالات الفكر والثقافة والعلوم.

واختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات النسائية الرائدة تقديراً لعطائهن وإسهاماتهن المتميزة في مجالاتهن، وهن: سعادة أمل عبدالقادر العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتورة كريمة مطر المزروعي مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعبير محمد باشراحيل باحثة وخبيرة في التاريخ الشفاهي.