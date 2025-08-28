مجلس محمد بن حمد الشرقي يحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية في المجال الرياضي

الفجيرة في 28 أغسطس/ وام/ نظّم مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان "بنت الإمارات: إنجازات وتطلعات في سماء الرياضة"، وذلك في مجلس العكامية، تزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على المسيرة المشرّفة للمرأة الإماراتية في المجال الرياضي، والإنجازات التي حققتها محليًا ودوليًا، إلى جانب استشراف مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة النسائية في الدولة.

واستضافت الجلسة كلًا من سعادة نوره حسن الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وبطلة الريشة الطائرة غدير علي حسين الطاهري، حيث قدّمتا مداخلات قيّمة تناولت واقع الرياضة النسائية في الدولة، وأبرز الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، إضافة إلى التحديات والفرص المتاحة، والدور المحوري للأسرة في دعم الفتيات لممارسة الرياضة.

وتطرّقت الجلسة إلى عدد من المحاور الأساسية، أبرزها مسيرة المرأة الإماراتية في القطاع الرياضي، والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية، إلى جانب أهمية الرياضة كأسلوب حياة يعزّز الصحة والمشاركة المجتمعية، والتطلعات نحو تمثيل مشرّف للرياضة النسائية الإماراتية في المحافل الدولية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والهادفة إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، ومنها القطاع الرياضي الذي يشهد حضورًا مميزًا للمرأة الإماراتية محليًا ودوليًا.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من وأبناء المنطقة والمهتمين بالشأن الرياضي، وسط تفاعل ملحوظ عكس تقدير المجتمع لدور المرأة الإماراتية في إثراء الساحة الرياضية وتحقيق إنجازات مشرّفة للإمارات.