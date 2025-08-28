منتدى المرأة الإماراتية يستعرض دور المرأة في الحكومة

دبي في 28 أغسطس/ وام / ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظّمته مؤسسة دبي للمرأة اليوم عُقدت جلسة بعنوان "دور المرأة في الحكومة: مسيرة قيادة وتأثير"، تحدثت فيها كلٌ من معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأدارها الإعلامي يوسف صالح، من مؤسسة دبي للإعلام.

وأكدت معالي حصة بوحميد أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال أكثر من 50 عاماً من التمكين والإنجاز أنها ركيزة أساسية في نهضة الوطن، إذ خطت خطوات واثقة من التعليم إلى القيادة، ومن الحلم إلى الفضاء، ومن تماسك الأسرة إلى التلاحم المجتمعي.

وأضافت معاليها "اليوم، ومع احتفائنا بيوم المرأة الإماراتية، نجدد الاعتزاز بما حققته من إنجازات ونمضي معها نحو خمسين عاماً قادمة من الريادة والإبداع".

وقالت إن نجاحات المرأة الإماراتية هي ثمرة النسيج الاجتماعي المتماسك في الإمارات، وإنها تتميز بالعزيمة والحضور والبصمة المتفردة.

وفي رسالة وجهتها للفتيات والشابات الإماراتيات قالت معاليها "مع صباح كل يوم تتجدد الفرص للمرأة.. وعليها استثمار هذه الفرص التي توفرها الدولة، وأدعو كل فتاة إلى التمسّك بهويتها الإماراتية الأصيلة".

من جانبها، أكدت سعادة عائشة ميران أن تجربة المرأة الإماراتية في العمل الحكومي تُعد نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،"رعاه الله"، ودعم سموهما اللامحدود للمرأة الإماراتية، وإيمانهما بقدراتها، كذلك الدعم المتواصل من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهي القدوة المُلهمة لمسيرة المرأة عبر مبادراتها الرائدة التي أرست أسس التمكين، ووفَّرت فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

وأضافت أن جهود ومبادرات سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ساهمت في ترسيخ هذا النهج، ليبقى دعم وتمكين المرأة جزءاً أصيلاً من رؤية الإمارات للمستقبل.

وتحدثت سعادة عائشة ميران عن التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية، وقالت إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لهذا الأمر ضمن قوانين وسياسات متطورة، مشيرة إلى أن والديها وأسرتها هم أكبر الداعمين لها، مما مكنها من مواصلة مسيرتها المهنية بنجاح.

وكان منتدى المرأة الإماراتية قد نظمته مؤسسة دبي للمرأة تزامناً مع احتفاء الدولة بمرور عشر سنوات على إطلاق "يوم المرأة الإماراتية، حيث استقطب المنتدى أكثر من 700 من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين.