بلدية دبا تحتفي بعطاء كوادرها النسائية

دبا الفجيرة في 28 أغسطس / وام / كرمت بلدية دبا موظفاتها في فعالية خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تقديرا لدورهن المحوري ومساهمتهن الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير البلدية، أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، وتعبيراً عن حرص البلدية على ترسيخ قيم التقدير لدورها الحيوي في بيئة العمل.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مقر البلدية، أجواء احتفائية مميزة تضمنت مسابقات وتوزيع هدايا تقديرية على الموظفات تعبيراً عن الامتنان لجهودهن وعطائهن المستمر.

وعبرت الموظفات عن سعادتهن البالغة بهذه اللفتة، وأكدن أن هذا الدعم المتواصل يمثل حافزاً قوياً لهن لمواصلة مسيرة العطاء.