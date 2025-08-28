شرطة دبي تحتفي بمسيرة تمكين المرأة الإماراتية

دبي في 28 أغسطس / وام /احتفى المجلس النسائي في شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين”، بحضور سعادة اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، وعدد من مساعدي القائد العام وكبار الضباط والعناصر النسائية، وذلك خلال فعالية أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي.

وأكد سعادة اللواء حارب الشامسي أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية مهمة للاعتزاز بإنجازات المرأة في مختلف الميادين، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها كشريك فاعل في مسيرة البناء، وركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال حضورها المشرف في العمل الشرطي بمختلف تخصصاته.

وأضاف أن دعم المرأة وتمكينها نهج استراتيجي راسخ في شرطة دبي، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في طاقاتها هو استثمار في مستقبل الوطن وأمنه وازدهاره.

من جانبها، استعرضت العميد سميرة عبدالله آل علي، مدير إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وأول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي، مسيرتها المهنية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكدة أن النجاحات التي حققتها العناصر النسائية ما كانت لتتم لولا الدعم المتواصل من الدولة والقيادة الشرطية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت ركناً أساسياً في نهضة الدولة ومؤسساتها.

كما أكدت المقدم خبير عنود السعدي، رئيسة المجلس النسائي لشرطة دبي، أن شرطة دبي أولت تمكين المرأة أولوية في استراتيجياتها، ما انعكس على مؤشرات الأداء المؤسسي ورفع نسبة السعادة بين العناصر النسائية إلى 99.6% العام الماضي، مشيرة إلى أن المسيرة الممتدة للعنصر النسائي في الشرطة منذ عام 1960 رسخت واقعاً ملموساً للتمكين.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير يوثق إنجازات المرأة في شرطة دبي، إلى جانب جلسة حوارية أدارتها آية شعراوي، أمين سر المجلس، بمشاركة ثلاث شخصيات نسائية بارزة، استعرضن خلالها تجاربهن في مجالات علم الجريمة والأدلة الجنائية والطب البيطري، مؤكدات أن البيئة الداعمة في شرطة دبي فتحت أمامهن آفاقاً واسعة للتميز في تخصصات نوعية.

وفي ختام الفعالية، كرم سعادة اللواء حارب الشامسي عدداً من الضباط والعناصر النسائية تقديراً لدورهم في دعم مسيرة التمكين، كما تم تكريم أسرة الرائد شادية خلفان خصيف، رحمها الله، أول محققة جنائية في مراكز شرطة دبي، اعترافاً بإسهاماتها المجتمعية والإنسانية.