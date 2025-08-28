الإمارات تحصد 3 ذهبيات في ختام البطولة العربية لألعاب القوى بتونس

تونس في 28 أغسطس / وام / اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في النسخة الـ 11 من البطولة العربية للناشئين والناشئات، بحصد 3 ميداليات ذهبية، رافعا رصيده إلى 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضية، وبرونزيتين، متقدماً إلى المركز السادس في الترتيب العام.

وشهد الملعب الوطني لألعاب القوى في رادس بالعاصمة التونسية، مساء أمس ختام فعاليات البطولة التي أقيمت خلال الفترة من من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

وجاءت الذهبية الأولى في نهائي إطاحة المطرقة "إناث" للاعبة سلمى هيثم المري، مسجلة 55.78 متر، برقم شخصي جديد، وحققت زميلتها مريم كريم الذهبية الثانية في سباق 400 متر حواجز "إناثاً"، بزمن قدره 1:01.50 دقيقة، بينما حصد عبدالقدوس أحمد علي الذهبية الثالثة في سباق 200 متر "ذكوراً"، محققاً 21.32 ثانية.

وسبق لمنتخبنا الوطني حصد البرونزية لعبدالقدوس أحمد علي، في سباق 400 متر ناشئين، والفضية والبرونزية لليازية طارق عبدالسلام في نهائي القفز بالزانة "إناثاً"، وبرونزية رمي الرمح "إناثاً".

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الإنجاز الكبير لأبطال الإمارات، يتوج استراتيجية الاتحاد في تأسيس قاعدة صلبة من الأبطال، يمتلكون القدرات التنافسية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

كما أثنى على مستويات اللاعبين واللاعبات الذين لم يحصدوا ميداليات في البطولة وهم محمد عادل، وناصر الكعبي، وشهد راشد، وديمة هيثم المري، وسارة فهد عبدالله، وسالم يوسف المقبالي، ومايد مانع الكعبي، وسمر صالح.