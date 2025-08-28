"زايد الإنسانية": تجربة الإمارات في تمكين المرأة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ندوة بعنوان “تمكين المرأة الإماراتية ومشاركتها البناءة في مسيرة التنمية وبناء الوطن”، وذلك في مقر المؤسسة، ضمن احتفالات الدولة بـ”يوم المرأة الإماراتية”.

وأكدت أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، في كلمتها، أن تجربة الإمارات في تمكين المرأة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي شكلت مبادراتها محطة أساسية في تعزيز مكانة المرأة.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، موضحة أن النساء يشكلن 55% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، و26% من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تتبوأ ابنة الإمارات 63% من المناصب القيادية الحكومية، وتمثل 13% من سفراء الدولة حول العالم.

ولفتت إلى أن حضور المرأة لم يقتصر على العمل الحكومي، حيث تستحوذ على 71% من العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشكل 50% من كوادر قطاع الفضاء، إضافة إلى 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كما يضم قطاع الأعمال أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية، باستثمارات تتجاوز 60 مليار درهم.

وأكدت أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر واعتزاز، وتأتي ثمرة للسياسات والتشريعات الوطنية الداعمة، ومنها السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، بما يعزز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في جعلها شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصون مكتسباته.