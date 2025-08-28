انطلاقة قوية لمنتخب الإمارات للبلياردو في بطولة فورموزا الدولية

تايبيه في 28 أغسطس / وام / استهل لاعبو منتخب الإمارات للبلياردو مشوارهم في بطولة فورموزا الدولية المفتوحة للتسع كرات 2025 المقامة في تايبيه الصينية بانطلاقة قوية، بعدما قدموا مستويات مميزة في الجولة الأولى التي انطلقت أمس بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي آسيا والعالم وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب في البطولة 4 لاعبين هم محمود شريف، ومانع البادي في منافسات الرجال، وسالم النعيمي وسلمان الزعابي في منافسات الناشئين.

واستهل المنتخب منافساته بفوز محمود شريف على السنغافوري آرون بيب 9-2، وعلى كوو بو تشينج من تايبيه الصينية 9-8، فيما خسر مانع البادي أمام لاعب هونج كونج لوهو سم 1-9.

وفي فئة الناشئين فاز سالم النعيمي على الياباني سايتو شينوسوك 7-2، وتغلب سلمان الزعابي على لين تونج بي من تايبيه الصينية 7-6.