عجمان تحقق أكثر من 75‎% من مستهدفات تصفير البيروقراطية

عجمان في 28 أغسطس/ وام / نظمت دائرة عجمان الرقمية ، بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري اليوم لقاء مبادرة تصفير البيروقراطية، هو الثاني من برنامج خدمات الجيل القادم، والتي نجحت فيه الإمارة من اتمام أكثر من 75%‎ من المستهدفات، في إنجاز يعكس التزام الإمارة برؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات.

وشهد اللقاء مشاركة من وزارات الخارجية، والطاقة والبنية التحتية والموارد البشرية والتوطين ودائرة الأراضي والاملاك وكافة الدوائر المحلية والاتحادية بالإمارة وذلك ضمن برنامج حكومة عجمان الرقمية التي استعرضت تجربتها الريادية في هذا المجال، وقدمت أبرز خدماتها الرقمية، إلى جانب استعراض إحصائيات البعثة الذكية التي تعكس كفاءة التحول الرقمي وتسهيل خدمات المتعاملين في الداخل والخارج.

وقال سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تؤكد ضرورة تسريع انجاز المستهدفات المتعلقه في تصفير البيروقراطية من أجل تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تساهم في بناء مستقبل رقمي متكامل.

وأعرب عن فخره بجهود الإمارة ودور حكومة عجمان الرقمية وتميزها في برنامج تصفير البيروقراطية على مستوى الاتحادي بمشاركة وتعاون الجهات الحكومية والمحلية والاتحادية بالامارة مشيرا إلى أن انجاز إمارة عجمان من المشروع الوطني وصل إلى 75‎‎% من تحقيق الأهداف في تصفير البيروقراطية.

واستعرض أبرز الخدمات الذكية والتجارب الناجحة التي تسهل الخدمات للجمهور والمتعاملين بالإمارة وتقليص البيروقراطية كما تحدث عن بعض الباقات بإمارة عجمان مثل "باقة أسرتي" التي تختصر الوقت على المقبلين على الزواج و "باقة تملك في عجمان" التي تسهل على المستثمرين تقديم خدمات ذكية ومرنه بأقصى فترة زمنية.

من جانبها قالت لطيفة المطروشي مديرة برنامج "خدمات الجيل القادم" لحكومة عجمان إن البرنامج بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تجربة استثنائية تساهم بتقديم خدمات ذكية ذات جوده وكفاءه عالية للمتعاملين.

وأوضحت خلال اللقاء الثاني لخدمات الجيل القادم أن المرحلة الثانية للمشروع تركز على التنفيذ العملي للمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى إثراء تجربة متعامل متميزه عبر خدمات حكومية رائده وتتميز بسهولة والمرونة كما تحدثت عن إطلاق منصه رقمية ذكية ساعدت الجهات الحكومية بالامارة بالعمل الفعلي على تبسيط الإجراءات وتسريعها على كافة الخدمات الحكومية.

وأشار وليد الشحي مدير مكتب الإستراتيجية والتطوير المؤسسي في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان إلى أهمية البرنامج في تطوير الخدمات بشكل مستمر والتكامل الحكومي مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والخاص من أجل تشكيل باقات خدمات تسهل من إجراءات الدائرة وتبسيط الإجراءات لكافة المتعاملين.

وتحدث عن "باقة تملكي " بعجمان التي يساهم فيها خمسة شركاء إستراتيجيين والتي من خلالها تم اختصار الزيارات لكافة الجهات للمتعاملين أو المستثمرين للعقارات بالامارة وإنجازها باقل من 5 دقائق.

وتناولت ليلي البلوشي من وزارة الطاقة والبنية التحتية أبرز تجارب الوزارة في تبسيط الخدمات من خلال برنامج تصفير البيروقراطية وعرضت منصاتها الذكية وهي "باقة منزلي".

وأشادت بجهود حكومة عجمان الرقمية التي عملت على تجهيز البنية الرقمية في إمارة عجمان حيث تعد أول إمارة فيها تصفير المستندات من 10 إلى صفر مستند من خلال باقة منزلي.