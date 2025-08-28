إقامة دبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 28 أغسطس / وام / احتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، تحت شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين”.

حضر الفعالية سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، إلى جانب مساعدي المدير العام.

وأكد الفريق محمد أحمد المري في كلمته بهذه المناسبة، أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو محطة وطنية للاعتزاز بمسيرة التمكين التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي جعلت من المرأة شريكاً رئيسياً في النهضة المستدامة، ونحن في إقامة دبي نفخر بموظفاتنا اللواتي جسّدن قيم المؤسسة ورسّخن سمعتها المؤسسية على المستويين الوطني والدولي. وتضمن الحفل عرض فيلم توثيقي أبرز محطات مضيئة من رحلة المرأة الإماراتية، أعقبه تكريم كوكبة من النماذج النسائية المتميزة ضمن جائزة “رائدات إقامة دبي” التي أطلقت كمنصة سنوية تحتفي بالإنجازات النسائية في المؤسسة.

وشمل التكريم 44 موظفة تميزن بكفاءتهن وإبداعهن وإخلاصهن، إلى جانب تكريم الموظفات اللواتي أمضين أكثر من ثلاثين عاماً في خدمة المؤسسة.

كما كرمت إقامة دبي ضيفة الشرف السيدة خصيبة علي الدهماني، تقديراً لدورها الفني والمجتمعي، وتجسيدها صورة المرأة الإماراتية كذاكرة نابضة بالهوية وجسراً يصل الماضي بالحاضر والمستقبل.

واختتمت الفعالية بالتأكيد أن المرأة الإماراتية ستبقى ركناً محورياً في مسيرة “إقامة دبي”، وأن إنجازاتها ستظل رصيداً متجدداً يعزز حضور دبي كمدينة عالمية للتميز الحكومي ومركزاً ملهماً في تمكين المرأة وصناعة المستقبل.