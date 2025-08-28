مطار الشارقة يستقبل الرحلة الأولى لشركة "فلاي شام"

الشارقة في 28 أغسطس/ وام / أعلن مطار الشارقة عن بدء تشغيل رحلات شركة الطيران "فلاي شام" إلى الشارقة اعتباراً من اليوم في خطوة تعكس مكانة المطار كوجهة رئيسية للناقلات الإقليمية والدولية وتضيف خيارات سفر جديدة أمام المسافرين ضمن حرصه المستمر على توسيع شبكة الوجهات وتعزيز الروابط الجوية مع الدول الشقيقة.

تم استقبال الرحلة الافتتاحية بحضور الدكتور أحمد الحمودي مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة مطار الشارقة الدولي وحمدي خلف المدير التجاري لشركة “فلاي شام” إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء من كلا الجانبين.

ومن المقرر أن تُسيّر شركة فلاي شام 5 رحلات مجدولة أسبوعياً بين دمشق والشارقة على متن طائرات إيرباص 320 بالإضافة إلى رحلتين أسبوعياً بين حلب والشارقة.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن إطلاق رحلات "فلاي شام" إلى الشارقة يمثل إضافة مهمة في مسيرة مطار الشارقة نحوالتوسع وتعزيز شبكة الربط الجوي حيث تسهم هذه الخطوة في تلبية الطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات وسورية.

من جانبه قال الكابتن موسى بطرس الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي شام" إن إطلاق رحلاتنا الجديدة يمثل خطوة إستراتيجية نحو توسيع شبكة وجهاتنا وتعزيز حضورنا في أسواق المنطقة مشيراً إلى أن اختيار مطار الشارقة يعكس الثقة في مكانته كمركز عالمي متكامل حيث يتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة مما يوفر لمسافرينا تجربة سفر سلسة ومميزة.