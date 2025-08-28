"الفجيرة للثقافة والإعلام " تنظم جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 28 أغسطس/ وام / نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع مجلس شباب الهيئة ومجلس شباب الفجيرة، جلسة حوارية بعنوان "بنت سبع الإمارات"، في فرع الهيئة بدبا الفجيرة، وذلك احتفاءً بـ يوم المرأة الإماراتية الذي جاء هذا العام تحت شعار "يدًا بيد نحو الخمسين".

وشارك في الجلسة كل من إيمان الرئيسي عازفة بيانو وغيتار ، وفاطمة المرزوقي مجلس شباب هيئة الثقافة والفنون بدبي، وشيخة المسماري أديبة وإعلامية، وفاطمة الكعبي مصممة جرافيك، وعائشة الظهوري شاعرة وكاتبة، وغالية المنصوري فنانة تشكيلية، وفاطمة علي كرم عضو مجلس شباب شروق، وأدار الجلسة الإعلامي محمد العبدولي، عضو مجلس شباب الفجيرة.

وشهدت الجلسة مشاركة سبع شابات إماراتيات قدمن تجارب ملهمة في مجالات الثقافة والفن والإبداع.

وحضر الجلسة كل من سعادة عائشة الضنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صابرين اليماحي عضو المجلس الوطني السابق

إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء في الإمارة.



