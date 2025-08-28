قيادات نسائية تشارك في احتفالية مجلس دبي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 28 أغسطس/وام/ احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، بتنظيم فعالية رياضية للمشي والجري في "دبي مول"، ضمن مبادرة "دبي مولاثون"، بمشاركة واسعة من السيدات من القيادات في الدوائر الحكومية وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى موظفات الجهات الحكومية ومشاركات من مختلف فئات المجتمع، في أجواء عكست أهمية المناسبة ومكانة الرياضة في حياة المرأة الإماراتية.

وضمت قائمة المشاركات سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة امنة العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة نعيمة اهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وعددا من موظفات الدوائر الحكومية، بالإضافة لمشاركة مجتمعية واسعة عكست أهمية الحدث والحرص على المشاركة في الاحتفالية الوطنية، وكذلك مكانة الرياضة لدى المرأة الإماراتية.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يجسد التقدير لدورها الفاعل في المجتمع ومساهمتها في مسيرة التنمية والتميز، مشيراً إلى أن المجلس حرص هذا العام على تنظيم فعالية رياضية مجتمعية تعزز أهمية النشاط البدني وتبرز مشاركة المرأة في مختلف الفعاليات الرياضية.