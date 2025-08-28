دبا الحصن تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبا الحصن في 28 أغسطس/ وام/ نظم معهد الشارقة للتراث فرع دبا الحصن، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت شعار" المرأة في ذاكرة التراث.. نتشارك الغد "، أدارها الدكتور حبيب غلوم، وبمشاركة الإعلامية سلامة المهيري، والمحامية فاطمة عبدالله آل علي، تناولت أبرز الأدوار والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر.

وشهدت الفعالية حضورًا من أهالي المنطقة، إضافة إلى عدد من المسؤولين وموظفي الدوائر الحكومية، مما أضفى على الحدث أجواءً مميزة تعكس مكانة المرأة في المجتمع.

واختتمت بتكريم المحاضرين، من قِبل سعادة محمد حسن الظهوري عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو البرلمان العربي، وهند العواني مدير معهد الشارقة للتراث فرع دبا الحصن.