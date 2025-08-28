مدير عام دائرة البلدية والتخطيط-عجمان: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في التنمية

عجمان في 28 أغسطس/وام/ أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وعنوان للفخر والإنجاز .

وقال إن المرأة الإماراتية شريك أصيل في بناء الحاضر وصناعة المستقبل و نجاحاتها لا تقتصر على ميدان العمل فقط، بل تمتد لتشمل دورها الأساسي في تربية الأجيال وصون القيم المجتمعية وتعزيز تماسك المجتمع، فهي مدرسة للحياة وركيزة للاستقرار.

وأكد سعادته أن المرأة الإماراتية بيومها جسدت على أرض الواقع رؤية القيادة الرشيدة التي منحتها الثقة والدعم، فتميزت في التعليم والاقتصاد والعلوم والإدارة، وتبوأت أرفع المناصب وستبقى مصدر فخر واعتزاز، وصانعة للأمل والإنجاز.