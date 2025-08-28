"الشارقة للعمل التطوعي" تكرم عددا من الطلاب

الشارقة في 28 أغسطس / وام / نظّمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، اليوم، حفلاً في قصر الثقافة بالشارقة، لتكريم 73 طالبًا وطالبة من المشاركين في "مسابقة التطوع الطلابي" لعام 2024 في دورتها الرابعة والعشرين .

وأكد الدكتور جاسم محمد الحمادي، الأمين العام للجائزة، أن تكريم هذه النخبة من الطلبة يأتي تقديراً لعطائهم ومشاركاتهم الفاعلة، مشيداً بقدرتهم على إحداث أثر إيجابي في مجتمعهم، من خلال مشاريع ومبادرات تطوعية تعكس روح التعاون والانتماء الوطني.

وقال مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي إن تكريم الطلاب اليوم هو تتويج لجهود استمرت على مدى عام كامل من العمل والمبادرة، ونأمل أن تكون الدورة القادمة أكثر مشاركة.

وأكدت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، أن المسابقة تعكس رؤية الجائزة في غرس القيم التطوعية في نفوس الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة وحتى التعليم العالي و تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية بالتعاون مع الجهات التربوية.