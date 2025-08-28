سعيد الرقباني: المرأة الإماراتية شريكة في صناعة المستقبل

الفجيرة في 28 أغسطس/ وام/ أكد معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن المرأة الإماراتية وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في العمل الخيري والمجتمعي، وهو ما يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وقال معالي الرقباني في تصريح بمناسبة “يوم المرأة الإماراتية” “ نفخر في جمعية الفجيرة الخيرية بأن تشكّل المرأة 60% من الكوادر العاملة في الجمعية، حيث تساهم بفعالية في إدارة المبادرات الإنسانية والإشراف على البرامج المجتمعية، لتكون بذلك شريكاً أساسياً في تحقيق أهدافنا الخيرية والإنسانية”.

وأشار إلى أن الجمعية تحتضن حالياً نحو 113 مشروعاً إنتاجياً، تنوعت بين مجالات المأكولات والحلويات، الأشغال الحرفية، العطور والبخور، إضافة إلى التكنولوجيا الناشئة، التصميم، الأزياء والزراعة، ما يعكس روح الابتكار والإبداع التي تتميز بها المرأة الإماراتية.

وقال “المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والإبداع، وشريكة في كل إنجاز، وصانعة للمستقبل، وبمساهمتها الفاعلة في العمل الخيري والاجتماعي، نحتفي هذا العام تحت شعار ”يداً بيد نحتفي بالخمسين".