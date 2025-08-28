"الشارقة للثروة السمكية" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 28 أغسطس/ وام/ نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية، اليوم، فعالية بالتعاون مع نادي سيدات الشارقة احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية .

وقال سعادة علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية : في يوم المرأة الإماراتية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعمها وتمكينها في العمل، ونفخر بما تقدمه موظفاتنا من جهد ملموس في الهيئة بشكل خاص ونثمن دورها مما تقدمه من إنجازات مشرفة .

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة وتفاعلها في تعزيز دور المرأة والمشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية.