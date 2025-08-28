بلغ عددها 4.7 مليار طرد العام الماضي ..تدفق غير مسبوق للبضائع على السوق الأوروبية

بروكسل في 28 أغسطس/ وام / شهدت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي تدفقا غير مسبوق للبضائع إذ بلغ عدد الطرود الواردة 4.7 مليار بزيادة قدرها 353% مقارنة بعام 2022، ما جعل نسبة فحص البضائع تنخفض بشكل حاد من 203 إلى 82 عملية تحقق فقط لكل مليون منتج، فيما رُفض 13 منتجًا من بين كل مليون باعتباره غير مطابق أو خطير مقابل 20 في عام 2022.

وكشفت المفوضية الأوروبية في تقرير جديد صدر اليوم أن عدد المنتجات التي تخضع للفحص عند دخولها الاتحاد الأوروبي بات محدودًا للغاية، إذ لا يتم التحقق سوى من 82 منتجًا من بين كل مليون سلعة واردة، رغم الارتفاع الكبير في عمليات الفحص مقارنة بالسنوات الماضية، حيث نفذت سلطات الجمارك في الدول الأعضاء 392,529 عملية تفتيش في عام 2024 مقابل 305,143 عملية عام 2022.

كما ارتفع عدد المنتجات المخالفة التي تم اعتراضها من 29,798 منتجًا في 2022 إلى 64,322 منتجًا العام الماضي .

وتصدرت المنتجات الصحية قائمة السلع غير المطابقة، غير أن التوسع الهائل للتجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة في تدفق الطرود والبضائع.

ودعت المفوضية في ضوء هذه النتائج إلى تعزيز عمليات الرقابة وعقدت بالفعل اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولي الجمارك، مؤكدة أهمية التحول الرقمي وتكثيف التعاون مع سلطات مراقبة الأسواق، كما شددت على أن إنشاء هيئة الجمارك الأوروبية ومركز البيانات المزمع إقرارهما ضمن إصلاح شامل لاتحاد الجمارك الأوروبي سيشكلان قيمة مضافة في مجال تحليل المخاطر وتبادل المعلومات مع الوكالات الأخر

