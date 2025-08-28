"أبوظبي للتراث" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في جامعة خليفة

أبوظبي في 28 أغسطس/ وام / نظمت هيئة أبوظبي للتراث، اليوم، فعالية "يوم المرأة الإماراتية 2025: يدًا بيد، نحتفي بالخمسين" بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتسليط الضوء على القيم العريقة والتراث الأصيل والإسهامات الرائدة للمرأة الإماراتية عبر الأجيال، وذلك في المبنى الرئيسي للجامعة في أبوظبي.

وأقيمت خلال الفعالية جلسة نقاشية، بعنوان "نساء إماراتيات ملهمات"، شاركت فيها الدكتورة ميثاء الهاملي شاعرة وكاتبة ورائدة أعمال، والمهندسة فاطمة الظاهري أول مهندسة إماراتية تعمل في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، والمهندسة لطيفة بنت عيسى فنانة تشكيلية متخصصة في الدبلوماسية الثقافية وتاريخ وتراث دولة الإمارات، بحضور سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين في الهيئة والجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والطالبات.

وتناولت الجلسة، تجربة المرأة الإماراتية خلال نصف قرن من الإنجازات .

وتضمنت الفعالية، عرضا للحرف اليدوية التقليدية وغيرها من الأنشطة .