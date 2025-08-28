12ميدالية حصاد جوجيتسو نادي الإمارات الرياصي في بطولتين

رأس الخيمة في 28 أغسطس/ وام/ حصد فريق الجوجيتسو بنادي الإمارات الثقافي الرياضي 12 ميدالية خلال مشاركتيه الأخيرتين في بطولتي الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بدون بدلة، والفجيرة الدولية للجوجيتسو.

ففي بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد - الجولة الخامسة للجوجيتسو بدون بدلة التي أقيمت في دبي، حقق الفريق ذهبيتين، وفضية، وأربع برونزيات فيما أضاف في بطولة الفجيرة 3 ذهبيات، وفضية، وبرونزية.

وأعرب أيمن هارون، المدير التنفيذي للنادي، عن فخره بهذه النتائج، وأشاد بالتزام اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكدا استمرار الدعم والتطوير لمواصلة الإنجازات.