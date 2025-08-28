"تبنَّ مكتبة" تصل إلى 11 ألف طالب في 15 مدرسة أهلية خيرية بالإمارات

الشارقة في 28 أغسطس / وام/ أعلنت مؤسسة “كلمات” عن إطلاق حملة موسعة ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»، تستهدف أكثر من 11,000 طالب وطالبة في 15 مدرسة أهلية خيرية، من خلال تزويدها بمكتبات متنقلة تضم 2,000 كتاب عربي مختار، وتنظيم برامج قرائية وتثقيفية وزيارات ميدانية تعزز شغف الطلبة بالمعرفة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2025–2026، وضمن مبادرات "عام المجتمع"، بدعم من “مجموعة ملتيبلاي” و"هيئة الشارقة للتعليم الخاص"، بهدف بناء بيئة تعليمية مستدامة تُعزز جودة التعليم وتوسّع فرص الوصول إلى مصادر المعرفة.

ومنذ انطلاقها، قدمت مبادرة «تبنَّ مكتبة» نموذجاً مميزاً في تمكين الأطفال من القراءة، من خلال مكتبات تضم 100 كتاب، وأنشطة تفاعلية تكرّس عادة القراءة، وقد توسعت لتصل إلى 27 دولة عبر 177 مكتبة متنقلة.

وأكدت آمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات، أن الحملة تهدف إلى جعل الكتاب جزءاً من اليوم الدراسي، ودعم الهوية الثقافية من خلال القراءة باللغة العربية.

وأشادت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"مجموعة ملتيبلاي"، بأثر المبادرة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات “القراءة للقيادة”، في تمكين الأطفال من تطوير مهاراتهم.

بدورها أوضحت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الشراكة تسهم في بناء بيئات تعليمية شاملة، وتعزيز حضور اللغة العربية بين الطلبة.

وقالت “ نسهم من خلال هذه المبادرة في تمكين المدارس الأهلية من تفعيل مكتبات غنية وفاعلة، ودمج الأنشطة القرائية ضمن المنهاج اليومي، للارتقاء بجودة التعليم وتوسيع آفاق الوصول إلى مصادر المعرفة”.

وتتضمن المبادرة ورش قراءة إبداعية، وجلسات سرد قصصي، ومسابقات قرائية، بالإضافة إلى تزويد المكتبات المدرسية بكتب عربية مختارة تلائم الفئات العمرية المختلفة.