مصر : مستوى كفاية رأس المال في البنوك المصرية يتجاوز معايير بازل 3

القاهرة في 28 أغسطس /وام/ قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن مستوى كفاية رأس المال في البنوك المصرية يتجاوز بكثير المعايير العالمية المحددة في إطار بازل 3، والتي تتراوح عادة بين 10% و12% وذلك بعد أن أعلنت مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن البنوك المصرية حققت واحدة من أعلى نسب كفاية رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلة 18.5% خلال عام 2024 .

وقال بيان للمركز إن هذه النتائج تؤكد صلابة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات مشيرا إلى توقعات "فيتش" باستمرار قوة البنوك المصرية خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بهوامش أرباح مستقرة وتراجع القروض غير المنتظمة، إلى جانب تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

