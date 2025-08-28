"Pioneer Award" للمدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط -عجمان

عجمان في 28 اغسطس/وام/ حصل الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، على جائزة "Pioneer Award" خلال فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للطاقة المتجددة والشبكات (WREC-24) الذي تستضيفه مدينة مانشستر البريطانية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والباحثين من مختلف أنحاء العالم، تقديرا لدوره في تطوير استراتيجيات مبتكرة للإدارة البيئية المستدامة، وقيادته للعديد من الأبحاث العلمية في مجالات النفايات والتغير المناخي و تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجهوده في رفع نسب تحويل النفايات بعيداً عن المرادم وتقليل الانبعاثات الكربونية .

وأكد الحوسني أن ما نقدمه اليوم هو نموذج عملي يمكن للمدن الصغيرة والمتوسطة في العالم أن تستلهمه لمستقبل أكثر استدامة.