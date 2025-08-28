انطلاق بطولة كلباء الدولية للكرة الطائرة

كلباء في 28 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم، منافسات النسخة الأولى من البطولة الدولية للكرة الطائرة للشباب، التي ينظمها نادي كلباء الرياضي الثقافي برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر فعالياتها حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 11 فريقاً من داخل الدولة وخارجها.

وتشهد البطولة مشاركة فرق ومنتخبات، من بينها" منتخب الشارقة (أشبال -ناشئون)، نادي كلباء، الهلال السعودي، كاظمة الكويتي، دار كليب البحريني، وصحار العُماني".

وأقيمت خمس مباريات، افتتحت بلقاء في فئة الأشبال جمع بين منتخب الشارقة (أشبال 2) والهلال السعودي، وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 3–1.

وفي المباراة الثانية فاز دار كليب البحريني على صحار العُماني 3–1.

وتواصلت المباريات على فترتين صباحية ومسائية وسط حضور جماهيري، على أن تختتم يوم 31 أغسطس.

وأكد سعادة راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البطولة تقام وفق أعلى معايير التنظيم، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تتضمن أيضاً أنشطة مجتمعية وعروضاً ترفيهية موجهة للجمهور.

وأوضح عبد الرحمن الدرمكي، امين السر العام بالنادي ومدير البطولة، أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، إضافة إلى جوائز فردية لأفضل لاعب، وأفضل معد، وأفضل لاعب في الإرسال، إلى جانب جوائز عينية مخصصة للجمهور .