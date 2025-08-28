"العليا المنظمة لبطولة العالم للمحترفين" تستعرض التحضيرات بالفجيرة

الفجيرة في 28 أغسطس/وام/ عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للمحترفين، وبطولة مستر آند مسز وورلد للمحترفين والهواة بنسختها الرابعة، اجتماعاً تنسيقياً بدائرة الصناعة الاقتصاد بالفجيرة، أمس، وقفت خلاله على آخر الاستعدادات الفنية والإدارية والتنظيمية لاستضافة البطولتين واللتين تأتيان ضمن سلسلة البطولات العالمية والمحلية لبناء الأجسام، والتي استضافتها الفجيرة خلال 25 عاماً وحققت نجاحات سابقة.

وتنظم البطولة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام.

وترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور أعضاء اللجان المختلفة، ومشاركة مدير البطولة خليل معروف عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، حيث ناقش مع اللجان المختلفة آخر الاستعدادات المتعلقة بالبطولة، مؤكداً الجاهزية الكاملة لإنجاح الحدث الذي سيشهد مشاركة واسعة من أبرز أبطال اللعبة على مستوى المحترفين والهواة، وبما في ذلك الفئة النسائية.

واستعرضت اللجان التنظيمية برامجها وخططها والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة الفجيرة كوجهة عالمية لاحتضان البطولات الكبرى، وترسّخ سمعتها المميزة في تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير الاحترافية.

وأعلن ابن ماجد عن استضافة الفجيرة لبطولة العالم للمحترفين في بناء الأجسام – التي كان من المقرر إقامتها في إسبانيا – لتقام بالتزامن مع بطولة "مستر آند مسز وورلد للمحترفين والهواة الرابعة وذلك نظراً للتقارب الزمني بين الحدثين، وسهولة دخول المشاركين إلى الدولة، وثقة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام لبطولات الفجيرة.

وأكد أن استضافة الأحداث العالمية تأتي بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والاهتمام الخاص من سمو ولي عهد الفجيرة بالرياضة والرياضيين، إضافة إلى ما تمتلكه الإمارة من مقومات لوجستية وبشرية وتنظيمية عززت مكانتها كمنصة مثالية للبطولات الدولية.