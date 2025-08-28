مواجهات قوية في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

موناكو في 28 أغسطس/ وام/ أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي تقام بنظام الدوري في موناكو.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية مع كل من فرق بايرن ميونج الألماني، وبرشلونة الاسباني، وتوتنهام الانجليزي، واتالانتا الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني، وسبورتنج البرتغالي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأتلتيك بلباو الاسباني.

وتقام منافسات دوري أبطال أوروبا بنظام الدوري للمرة الثانية بدلا من دور المجموعات وذلك من خلال مجموعة موحدة تضم 36 ناديا.

وقد تم خلال القرعة توزيع الأندية المشاركة إلى 4 مستويات يحتوي كل مستوى على 9 فرق، إذ يلعب كل فريق مع فريقين من كل مستوى.

وطبقا للقرعة لفرق المستوى الأول يلتقي فريق ريال مدريد الاسباني مع كل من فرق مانشستر سيتي، وليفربول الانجليزيين، ويوفنتوس الايطالي، وبنفيكا البرتغالي ومارسيليا الايطالي، وأولمبياكوس اليوناني، وكيرات الماتي الكازاخستاني.

كما يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع كل من بوروسيا دورتموند الالماني، وريال مدريد الاسباني، وباير ليفركوزن الألماني، وفيال ريال الاسباني، ونابولي الإيطالي، وبود غليمت النرويجي، وغلطة سراي التركي، وموناكو الفرنسي.

أما بايرن ميونخ الألماني فيلتقي مع تشيلسي الانجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وارسنال الانجليزي، وسبورتنج البرتغالي، وايندهوفن الهولندي، وسان جيلواز البلجيكي، وبافوس القبرصي.

كما يلتقي فريق ليفربول الانجليزي كل من ريال مدريد الاسباني، انتر الايطالي، واتلتيكو مدريد الاسباني، واينتراخت فرانكفورت الألماني، وايندهوفن الهولندي، ومارسيليا الفرنسي، وكاراباخ الأذربيجاني، وغلطة سراي التركي.

ويلتقي انتر ميلان الايطالي مع كل من ليفربول وأرسنال الانجليزيين، وبوروسيا دورتموند الألماني، واتلتيكو مدريد الاسباني وسلافيا براغ التشيكي، واياكس الهولندي، وكيرات الماتي الكازاخستاني، وسان جيلواز البلجيكي.

أما تشيلسي الانجليزي فيلتقي مع كل من برشلونة الاسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وأتالانتا الايطالي، واياكس الهولندي، ونابولي الايطالي، وبافوس القبرصي، وكاراباخ الأذربيجاني.

ويلتقي بوروسيا دورتموند الألماني بكل من إنتر ميلان الايطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، فياريال الإسباني، ويوفنتوس الايطالي، بودو غليمت النروجي، وتوتنهام الانجليزي، أتلتيك بلباو الاسباني، وكوبنهاجن الدنماركي.

وبالنسبة لبرشلونة الاسباني فيلتقي مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الانجليزي، واينتراخت فرانكفورت الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براغ التشيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، ونيوكاسل يونايتد الانجليزي.

وبحسب اللوائح يخوض كل نادي 8 مواجهات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منها على أرضه، و4 أخرى خارج أرضه، عقب ذلك تتأهل الأندية الـ8 الأولى إلى ثمن النهائي، على أن تلعب الأندية الأخرى للمنافسة على المراكز من 9 إلى 24 مباريات للملحق ليتأهل منهم 8 فرق إلى ثمن النهائي ثم تودع الأندية أصحاب المراكز الـ12 الأخيرة منافسات البطولة.