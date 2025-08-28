"سيدات الفجيرة" ينظم ملتقى بيوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 28 أغسطس /وام/ نظم مجلس سيدات أعمال الفجيرة، ملتقى يوم المرأة الإماراتية .

وشهد الملتقى جلسة حوارية، تناولت قصص نجاح متميزات في ريادة الأعمال . كما تضمن توقيع مذكرات تفاهم مع دائرة الموارد البشرية بالفجيرة، ومدينة الفجيرة للإبداع، بهدف تعزيز دور رائدات الأعمال في الإمارة.

و أكدت سعادة عايشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة، أن احتفال المرأة الإماراتية اليوم يجسّد مسيرتها الحافلة بالإنجازات، محليًا وعالميًا، بفضل دعم القيادة الرشيدة وإيمانها بدورها كشريك رئيسي في التنمية.

وأشادت بالدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة .

وحضر الملتقى سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بالفجيرة، وسعادة سالم علي الحفيتي مدير مدينة الفجيرة للإبداع وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالإمارة.