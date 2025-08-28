دراسة: هجرة العقول تهدد سوق العمل في النمسا

فيينا في 28 أغسطس/ وام/ كشفت دراسة أجراها اتحاد الصناعات النمساوية "IV" عن تزايد مقلق في هجرة الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة من النمسا، ما يُنذر بتأثيرات سلبية على سوق العمل وجاذبية الاستثمار الأجنبي.

وأظهرت الدراسة أن نحو 170 ألف عامل ماهر غادروا النمسا بين عامي 2011 و2023، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما اعتبرته الدراسة يشكّل خسارة كبيرة لرأس المال البشري.

ورصد التحليل تزايد هجرة ذوي المؤهلات العليا من دول أوروبية، مقابل بقاء أطول للأشخاص الأقل اندماجا، مما يثير تساؤلات حول هيكل تدفقات الهجرة.

كما أظهرت البيانات أن نصف المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بين عامي 2017 و2019 غادروا البلاد بعد أربع سنوات فقط.

وعزا رئيس اتحاد الصناعات النمساوية، جورج كنيل، هذه الظاهرة إلى عيوب هيكلية في اقتصاد النمسا، أبرزها ارتفاع الضرائب والبيروقراطية.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل خفض التكاليف غير المرتبطة بالأجور، وتبسيط إجراءات تصاريح العمل للأجانب، وتعزيز بيئة ترحيبية للعمالة الأجنبية وأسرهم.

