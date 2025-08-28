اختتام أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة

القاهرة في 28 أغسطس /وام/اختتمت بمدينة العلمين أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.

وشهدت الدورة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والزراعة والأمن الغذائي، وإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، بما يعكس التزام القاهرة والدوحة بتوسيع التعاون الثنائي.

وأكد وزير الخارجية المصري عقب الاجتماع، أن انعقاد اللجنة يعكس قوة العلاقات الثنائية والتوجه نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات القطرية في مجالات النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتطوير العمراني، إضافة إلى تشكيل مجلس أعمال مصري قطري لدعم الشراكات الاقتصادية.

وشهدت الاجتماعات بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الجانبان أهمية الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع مناقشة المقترح الأمريكي المطروح عبر المبعوث ستيف ويتكوف، وإدانة استمرار العدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

