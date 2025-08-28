الولايات المتحدة ترحب باستئناف الترويكا الأوروبية فرض عقوبات على إيران

نيويورك في 28 أغسطس/ وام/ رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة) استئناف فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015).

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان صادر اليوم، أن الولايات المتحدة ستتعاون مع مجموعة الثلاثة الأوروبيين ومع أعضاء مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال عملية إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.

كما أكد استعداد الولايات المتحدة للتعامل المباشر مع إيران من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية، معتبرا أن إعادة فرض العقوبات لا تتعارض مع الجهود الدبلوماسية، بل تدعمها.

